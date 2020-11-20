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Пятов об отмене матча со Швейцарией: все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях

Киев  •  УНН

 • 17425 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Голкипер донецкого “Шахтера” и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал отмену поединка заключительного тура группового раунда Лиги наций, передает УНН ссылаясь на Instagram футболиста.

“Игра должна состояться! Вернулись. Увидел семью. Теперь поделюсь субъективным видением ситуации по игре со Швейцарией. Считаю, все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях. Да, 2020 год учит нас жить в полной неопределенности. Да, действительно состав нашей сборной вирус урезал с каждым матчем. Но для игры со сборной Швейцарии игроков хватало (плюс были вызваны ребята из молодежки). Вся команда хотела играть!” — написал он.

Также Пятов добавил, что не видит веской причины для такой крайней меры, как отмена матча.

“Тесты, сделанные в Украине, также подтвердили мои мысли. Условно положительные тесты Кривцова и Мораеса не подтвердили. Рад, что ребята здоровы! Ждем окончательный вердикт от UEFA. P.S. Даже в день матча вся команда настраивалась на игру в 21:45. Только около 18:00 мы уже точно поняли, что попытки провести матч не увенчались успехом”, — прокомментировал футболист.

Как сообщал УНН, украинская диаспора Швейцарии разоблачила врача Люцерна в выборочной “принципиальности” по отношению к футбольным командам.

В УАФ отмену матча “Украина-Швейцарии” считают необоснованной.

Такая же позиция и у главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко. 

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