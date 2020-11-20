Пятов про скасування матчу зі Швейцарією: все повинно вирішуватися на футбольному полі, а не в лабораторіях

"Гра повинна відбутися! Повернулися. Побачив сім'ю. Тепер поділюся суб'єктивним баченням ситуації по грі зі Швейцарією. Вважаю, все повинно вирішуватися на футбольному полі, а не в лабораторіях. Так, 2020 рік вчить нас жити в повній невизначеності. Так, дійсно склад нашої збірної вірус урізав з кожним матчем. Але для гри зі збірною Швейцарії гравців вистачало (плюс були викликані хлопці з молодіжки). Вся команда хотіла грати!" - написав він.

Також Пятов додав, що не бачить вагомої причини для такого крайнього західу, як скасування матчу.

"Тести, зроблені в Україні, також підтвердили мої думки. Умовно позитивні тести Кривцова і Мораеса не підтвердили. Радий, що хлопці здорові! Чекаємо остаточний вердикт від UEFA. PS Навіть в день матчу вся команда налаштовувалася на гру о 21:45. Тільки близько 18:00 ми вже точно зрозуміли, що спроби провести матч не увінчалися успіхом", - прокоментував футболіст.

Як повідомляв УНН, українська діаспора Швейцарії викрила лікаря Люцерна у вибірковій "принциповості" щодо футбольних команд.

В УАФ скасування матчу "Україна-Швейцаріїя" вважають необґрунтованим.

Така ж позиція і у головного тренера національної збірної Андрія Шевченка.