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В сборной Украины и УАФ назвали странной позицию швейцарской стороны относительно отмененного матча

В сборной Украины и УАФ назвали странной позицию швейцарской стороны относительно отмененного матча

Киев  •  УНН

 • 11679 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В понедельник, 23 ноября, Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА может рассмотреть дело относительно отмененного поединка Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги А "Швейцария - Украина". Украинская ассоциация футбола верит в объективное и беспристрастное решение в этом вопросе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В ассоциации говорят, что их позиция по делу неизменна. И напоминают, что национальная сборная Украины была готова к поединку в том составе, который находился в Швейцарии, а со стороны УАФ были приложены все усилия для того, чтобы игра состоялась.

"Безусловно, мы были готовы! Главный тренер Андрей Шевченко до последнего готовился к игре. В день матча даже состоялась предигровое совещание, оно началось в 10.30 и проходило онлайн. При этом я видел, что сборная Швейцарии так же серьезно настраивалась на игру. Поэтому я считаю, что решение властей Люцерна было неверным", - комментирует менеджер команды Алексей Таргонский.

Ссылаясь на Протокол УЕФА о возвращении к игре, в УАФ напомнили, что если в команде есть 13 игроков с негативными тестами, матч может состояться.

"В сборной Украины было достаточно игроков и персонала с негативными тестами для участия в игре. Национальная сборная Украины была готова подтвердить это участием в повторном тестировании, однако врач кантона Люцерн не согласился на такое предложение", - говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что Таргонский предлагал врачу Люцерна сдать тесты 17 ноября, дождаться их результатов и 18-го сыграть матч теми игроками, которые были в Швейцарии в составе сборной Украины.

"Врач не согласился на это предложение и при этом добавил, что он не против, чтобы Швейцария обыграла нас на футбольном поле, так как он является фанатом футбола и своей сборной", - отметил Таргонский.

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Неоднозначное решение врача и поведение швейцарской стороны вообще подтверждает и врач национальной сборной Украины Артур Глущенко.

"В отличие от наших коллег из Германии, которые демонстрировали готовность решать любые вопросы, возникающие в процессе организации поединка с их сборной и выполнили свою работу на самом высоком уровне, в том числе в контексте соблюдения медицинского протокола, в Швейцарии мы такого стремления не увидели. Что я имею в виду: после того, как ПЦР-тестирование выявило пять инфицированных в составе украинской делегации в Лейпциге, Немецкий футбольный союз провел дополнительное исследование в день игры. Для этого немецкие коллеги привезли свою мобильную лабораторию, в 13.00 мы сдали тесты, а через 3 часа получили результаты. Все они были отрицательные, и игра состоялась.

Относительно швейцарцев, то они отказались проводить тестирование в день игры, безапелляционно назначив его на вечер накануне матча - 16 ноября", - указал он.

Также врач сборной рассказал, что из-за требований по тестированию сборной пришлось нарушить режим подготовки к тренировке. Кроме того, команде запретили доступ в раздевалки и санузлу на стадионе, где проводилось тренировки.

"Вместо того, чтобы сделать обязательный перед тренировкой массаж, который минимизирует риск травмирования во время занятия, за 10-15 минут до выхода на поле, пришлось его заканчивать за час до тренировки, чтобы игроки смогли еще успеть сдать тест и автобусом доехать до стадиона. Кроме того, зайти в раздевалку или туалет, и вообще в любое другое помещения на стадионе было запрещено. Странное решение и еще более странная ситуация в целом, которая произошла перед запланированным матчем одного из самых престижных международных турниров, который проходит под эгидой УЕФА" , - говорит Глущенко.

Готовность сборной к игре и все необходимые усилия, которые приложила УАФ для того, чтобы матч состоялся, подтверждает также участник украинской делегации в Швейцарии, первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

"Сборная была готова к матчу, что мы отмечали в переговорах и со швейцарской стороной, и с УЕФА. Команда готова была сдать тесты на Covid-19 повторно, чтобы подтвердить наличие минимум 13-ти здоровых игроков, но нам отказали, перечеркнув все наши усилия. Хотя полученные сразу после возвращения в Украину результаты тестирования в аккредитованной УЕФА лаборатории доказали нашу правоту", - сказал он.

Протасов добавил, что даже после получения запрета на матч от власти Люцерна украинская сторона была готова к компромиссному решению - переносу матча.

"Мы были готовы собрать новую команду и привезти ее в Швейцарию, однако для этого нужно время, не менее 48 часов - это сбор игроков, тестирование, оформление виз тем футболистам, которые не имеют биометрических паспортов, и организация чартера. Любой менеджер, который работал со сборной, подтвердит, что организовать это за сутки, как нам предлагали в Швейцарии, для выездного матча - нереально", - подчеркнул Протасов.

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