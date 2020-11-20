У збірній України та УАФ назвали дивною позицію швейцарської сторони щодо скасованого матчу

В асоціації кажуть, що їх позиція щодо справи незмінна. І нагадують, що національна збірна України була готова до поєдинку в тому складі, який перебував у Швейцарії, а з боку УАФ було докладено всіх можливих зусиль для того, щоб гра відбулася.

"Безумовно, ми були готові! Головний тренер Андрій Шевченко до останнього готувався до гри. У день матчу навіть відбулася передігрова нарада, вона розпочалася о 10.30 та проходила онлайн. При цьому я бачив, що збірна Швейцарії так само серйозно налаштовувалася на гру. Тому я вважаю, що рішення влади Люцерну було невірним", - коментує менеджер команди Олексій Таргонський.

Посилаючись на Протокол УЄФА про повернення до гри, в УАФ нагадали, що якщо в команді є 13 гравців із негативними тестами, матч може відбутися.

"У збірній України було достатньо гравців і персоналу з негативними тестами для участі у грі. Національна збірна України була готова підтвердити це участю в повторному тестуванні, однак лікар кантону Люцерн не погодився на таку пропозицію", - йдеться у повідомленні.

В асоціації додали, що Таргонський пропонував лікарю Люцерну здати тести 17 листопада, дочекатися їхніх результатів і 18-го зіграти матч тими гравцями, які були у Швейцарії у складі збірної України.

"Лікар не погодився на цю пропозицію і при цьому додав, що він не проти, аби Швейцарія обіграла нас на футбольному полі, тому що він є фанатом футболу і своєї збірної", — зазначив Таргонський.

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Неоднозначне рішення лікаря і поведінку швейцарської сторони загалом підтверджує і лікар національної збірної України Артур Глущенко.

"На відміну від наших колег із Німеччини, які демонстрували готовність вирішувати будь-які питання, що виникали в процесі організації поєдинку з їхньою збірною і виконали свою роботу на найвищому рівні, у тому числі в контексті дотримання медичного протоколу, у Швейцарії ми такого прагнення не побачили. Що я маю на увазі: після того, як ПЛР-тестування виявило п’ятьох інфікованих у складі української делегації у Лейпцигу, Німецький футбольний союз провів додаткове дослідження у день гри. Для цього німецькі колеги привезли свою мобільну лабораторію, о 13.00 ми здали тести, а через три години отримали результати. Усі вони були негативні, і гра відбулася.

Щодо швейцарців, то вони відмовилися проводити тестування у день гри, безапеляційно призначивши його на вечір напередодні матчу — 16 листопада", - вказав він.

Також лікар збірної розповів, що через вимоги щодо тестування збірній довелося порушити режим підготовки до тренування. Окрім того, команді заборонили доступ до роздягалень та санвузла на стадіоні, де проводилося тренування.

"Замість того, аби зробити обов’язковий перед тренуванням масаж, який мінімізує ризик травмування під час заняття, за 10—15 хвилин до виходу на поле, довелося його закінчувати за годину до тренування, щоби гравці змогли ще встигнути здати тест і автобусом доїхати до стадіону. Крім того, зайти до роздягальні чи туалета, і взагалі до будь-якого іншого приміщення на стадіоні було заборонено. Дивне рішення і ще більш дивна ситуація загалом, яка сталася перед запланованим матчем одного з найпрестижніших міжнародних турнірів, який проходить під егідою УЄФА", — говорить Глущенко.

Готовність збірної до гри й усі необхідні зусилля, які доклала УАФ для того, щоб матч відбувся, підтверджує також учасник української делегації у Швейцарії, перший віце-президент УАФ Олег Протасов.

"Збірна була готова до матчу, на чому ми наголошували в переговорах і зі швейцарською стороною, і з УЄФА. Команда готова була здати тести на Covid-19 повторно, щоби підтвердити наявність мінімум 13-ти здорових гравців, але нам відмовили, перекресливши всі наші зусилля. Хоча отримані одразу після повернення до України результати тестування в акредитованій УЄФА лабораторії довели нашу правоту", - сказав він.

Протасов додав, що навіть після отримання заборони на матч від влади Люцерну українська сторона була готова до компромісного рішення — перенесення матчу.

"Ми були готові зібрати нову команду й привезти її до Швейцарії, однак для цього потрібен час, щонайменше 48 годин — це збір гравців, тестування, оформлення віз тим футболістам, які не мають біометричних паспортів, і організація чартеру. Будь-який менеджер, який працював зі збірною, підтвердить, що організувати це за добу, як нам пропонували у Швейцарії, для виїзного матчу — нереально", — підкреслив Протасов.