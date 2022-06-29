Україна домовилася з Індонезією про започаткування безвізового режиму – Зеленський

Цитата

"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це важливо для наших народів з усіх точок зору, для економіки, соціального розвитку, освіти, зв'язків між людьми", - розповів Зеленський.

Доповнення

Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва сьогодні.

Він відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь у Київській області.

Додамо

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що в Україні думають над призупинення безвізового режиму з Ізраїлем.