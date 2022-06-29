Україна домовилася з Індонезією про започаткування безвізового режиму – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо в Києві, передає УНН.
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"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це важливо для наших народів з усіх точок зору, для економіки, соціального розвитку, освіти, зв'язків між людьми", - розповів Зеленський.
Доповнення
Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва сьогодні.
Він відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь у Київській області.
Додамо
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що в Україні думають над призупинення безвізового режиму з Ізраїлем.