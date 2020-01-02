Укравтодор запевнив водіїв у проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На ранок четверга, 2 січня, автомобільні дороги державного значення по Україні сухі, лише місцями ожеледиця. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 2 січня без опадів. Середня температура повітря -4...-1°С, у західних областях -7...-10°С. Покриття на дорогах державного значення сухе, лише у Дніпропетровській області місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -7...-17°С. Покриття переважно сухе", - зазначили дорожники.
Виконуються роботи з обробки проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - повідомили в агентстві.
Нагадаємо, 2 січня по Україні морозно і без опадів.