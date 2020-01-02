Укравтодор заверил водителей в проезде основными дорогами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На утро четверга, 2 января, автомобильные дороги государственного значения по Украине сухие, лишь местами гололедица. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 2 января без осадков. Средняя температура воздуха -4...-1°С, в западных областях -7...-10°С. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской области местами гололедица . На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -7...- 17°С. Покрытие преимущественно сухое", - отметили дорожники.
Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - сообщили в агентстве.
Напомним, 2 января по Украине морозно и без осадков.