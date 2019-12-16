Укравтодор оприлюднив топ-10 порушників щодо перевантажених фур

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Одна з фур-порушників габаритно-вагових обмежень, які фіксували з початку грудня на дорогах України, перевозила вантажу на майже 34 тонни більше за норму. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.

Так, до чергових десяти порушників габаритно-вагових обмежень увійшли фури:

  • Повна маса - 73 910 кг (перевантаження 33 910 кг). Дата - 5 грудня;
  • Повна маса - 70 073 кг (перевантаження 30 073 кг). Дата - 6 грудня;
  • Повна маса - 63 504 кг (перевантаження 23 504 кг). Дата - 4 грудня;
  • Повна маса - 63 338 кг (перевантаження 23 338 кг). Дата - 4 грудня;
  • Повна маса - 62 973 кг (перевантаження 22 973 кг). Дата - 8 грудня;
  • Повна маса - 62 275 кг (перевантаження 22 275 кг). Дата - 4 грудня;
  • Повна маса - 62 047 кг (перевантаження 22 047 кг). Дата - 3 грудня;
  • Повна маса - 60 975 кг (перевантаження 20 975 кг). Дата - 3 грудня;
  • Повна маса - 60 568 кг (перевантаження 20 568 кг). Дата - 4 грудня;
  • Повна маса - 60 223 кг (перевантаження 20 223 кг). Дата - 2 грудня.

    • Також в Укравтодорі пояснили кілька ключових моментів щодо списку порушників:

    • до списку потрапляють лише ті вантажівки, які не мають дозволу на перевезення понаднормових вантажів;
    • кількість осей у вантажному транспортному засобі має значення, однак його фактична маса (незалежно від кількості осей) за українським законодавством не має перевищувати 40 тонн. Якщо говорити про допустиме навантаження на вісь, то для одиничної осі воно не має бути понад 11 тонн, для здвоєної - понад 18 тонн, а для строєнної - понад 24 тонни;
    • дані, які публікуються в ТОП-10, отримуються з майданчику WiM-2. Він встановлений на автодорозі М-06 Київ-Чоп (напрямок Київ-Житомир). Скоро, вказали в агенстві, будуть дані з усіх 5 побудованих майданчиків, які наразі перебувають в режимі конфігурування та збирання первинних даних;
    • наразі пілотний проєкт WiM працює у режимі преселекції - тобто система поки лише фіксує перевантаження, а дані про порушення передає до Укртрансбезпеки, яка здійснює контрольне зважування і виписує штрафи.

    Нагадаємо, у вересні Верховна Рада схвалила штрафи за перевантажені фури, після чого Президент Зеленський підписав цей закон.

    Також у вересні Укравтодор тестово запустив два майданчики зважування вантажівок у русі.

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