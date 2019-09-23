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Зеленський підписав закон про штрафи за перевантажені фури

Зеленський підписав закон про штрафи за перевантажені фури

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1047, який передбачає штрафи за проїзд дорогами перевантаженого транспорту, повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Верховної Ради України.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю направлений на попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами.

Так, ухвалення закону, як очікують його ініціатори, дозволить законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі в порядку, установленому Кабінетом міністрів України.

Проектом закону передбачається, що за:

  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, Глава держави підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду".

Документ унормовує в бюджетному законодавстві питання розширення ресурсного забезпечення будівництва та ремонту доріг, базові засади якого закладено в законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".

Закон закріплює у Бюджетному кодексі України спрямування на заходи, що фінансуються з державного дорожнього фонду, зокрема 50% надходжень від адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт у частині перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм та 50% – від адміністративних штрафів за порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами.

Набрання законом чинності дозволить залучити додаткові ресурси для фінансування дорожнього господарства та заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити систему моніторингу витрат на будівництво доріг.

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