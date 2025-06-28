Україну накриють короткочасні дощі, грози та шквали: прогноз погоди на 28 червня

У суботу, 28 червня на території України синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

Деталі

28 червня очікуються, за даними синоптиків, вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, на сході та південному сході країни місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями та невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.

З наступного тижня в Україні припиняться дощі: синоптик розповіла, що чекає на аграріїв