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Україну накриють короткочасні дощі, грози та шквали: прогноз погоди на 28 червня

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

28 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, грози, град та шквали. Температура повітря становитиме 19-24°, на півдні та сході до 28°.

Україну накриють короткочасні дощі, грози та шквали: прогноз погоди на 28 червня

У суботу, 28 червня на території України синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

Деталі

28 червня очікуються, за даними синоптиків, вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, на сході та південному сході країни місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями та невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.

З наступного тижня в Україні припиняться дощі: синоптик розповіла, що чекає на аграріїв27.06.25, 14:03 • 2602 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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