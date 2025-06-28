Украину накроют кратковременные дожди, грозы и шквалы: прогноз погоды на 28 июня
Киев • УНН
28 июня в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, грозы, град и шквалы. Температура воздуха составит 19-24°, на юге и востоке до 28°.
В субботу, 28 июня, на территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность и в некоторых регионах дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.
Детали
28 июня ожидаются, по данным синоптиков, днем в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях грозы, на востоке и юго-востоке страны местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; ночью в восточных, днем в западных областях без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 19-24°, на юге и востоке до 28°.
В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями и небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 19-24°; в Киеве ночью 16-18°, днем 21-23°.
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