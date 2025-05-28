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Українців попередили про погіршення погодних умов: як убезпечити себе на автодорогах

Київ • УНН

 • 492 перегляди

В Україні очікуються сильні дощі та пориви вітру. Патрульна поліція дала поради водіям, як убезпечити себе під час негоди: дотримуйтесь дистанції, обирайте безпечну швидкість.

Українців попередили про погіршення погодних умов: як убезпечити себе на автодорогах

28 травня та у наступні кілька днів у західних областях та на Лівобережі прогнозуються значні дощі. Вдень в Карпатах і центральних регіонах країни можливі сильні пориви вітру. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. У патрульній поліції Києва розповіли, як убезпечити себе та близьких під час автомобільних поїздок, передає УНН.

Деталі

Щоб уникнути потенційно небезпечних ситуацій на дорозі під час негоди, патрульна поліція радить:

  • увімкнути ближнє світло фар;
    • чітко дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
      • обирати безпечну швидкість;
        • скидати швидкість плавно і поступово;
          • не робити різких маневрів;
            • якщо дощ такої сили, що водій втрачає з поля зору транспорт попереду машини, необхідно зупинитися на узбіччі й обов’язково увімкнути аварійну сигналізацію.

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              Варто пам'ятати, що за умов сильного дощу і різких поривів вітру погіршується видимість, збільшується гальмівний шлях, та у разі різкого маневру автомобіль може занести, що створить небезпечну ситуацію для учасників руху.

              - йдеться у повідомленні.

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              Лілія Набока

              Лілія Набока

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