Українців попередили про погіршення погодних умов: як убезпечити себе на автодорогах
Київ • УНН
В Україні очікуються сильні дощі та пориви вітру. Патрульна поліція дала поради водіям, як убезпечити себе під час негоди: дотримуйтесь дистанції, обирайте безпечну швидкість.
28 травня та у наступні кілька днів у західних областях та на Лівобережі прогнозуються значні дощі. Вдень в Карпатах і центральних регіонах країни можливі сильні пориви вітру. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. У патрульній поліції Києва розповіли, як убезпечити себе та близьких під час автомобільних поїздок, передає УНН.
Деталі
Щоб уникнути потенційно небезпечних ситуацій на дорозі під час негоди, патрульна поліція радить:
- увімкнути ближнє світло фар;
- чітко дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
- обирати безпечну швидкість;
- скидати швидкість плавно і поступово;
- не робити різких маневрів;
- якщо дощ такої сили, що водій втрачає з поля зору транспорт попереду машини, необхідно зупинитися на узбіччі й обов’язково увімкнути аварійну сигналізацію.
Більшість областей вкриють дощі: прогноз погоди в Україні на кінець весни27.05.25, 13:27 • 2060 переглядiв
Варто пам'ятати, що за умов сильного дощу і різких поривів вітру погіршується видимість, збільшується гальмівний шлях, та у разі різкого маневру автомобіль може занести, що створить небезпечну ситуацію для учасників руху.
Атмосферні фронти в полі зниженого тиску: якою буде погода в Україні 28 травня28.05.25, 06:58 • 2652 перегляди
Нагадаємо
В Україні за перші три місяці 2025 року сталось 9 574 ДТП, де загинуло 1 252 людей, а отримало травми 11 751 людей.