Українців попередили про погіршення погодних умов: як убезпечити себе на автодорогах

28 травня та у наступні кілька днів у західних областях та на Лівобережі прогнозуються значні дощі. Вдень в Карпатах і центральних регіонах країни можливі сильні пориви вітру. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. У патрульній поліції Києва розповіли, як убезпечити себе та близьких під час автомобільних поїздок, передає УНН.

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Щоб уникнути потенційно небезпечних ситуацій на дорозі під час негоди, патрульна поліція радить:

увімкнути ближнє світло фар;

чітко дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;

обирати безпечну швидкість;

скидати швидкість плавно і поступово;

не робити різких маневрів;

якщо дощ такої сили, що водій втрачає з поля зору транспорт попереду машини, необхідно зупинитися на узбіччі й обов’язково увімкнути аварійну сигналізацію.

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Варто пам'ятати, що за умов сильного дощу і різких поривів вітру погіршується видимість, збільшується гальмівний шлях, та у разі різкого маневру автомобіль може занести, що створить небезпечну ситуацію для учасників руху. - йдеться у повідомленні.

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