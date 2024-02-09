Українцям хочуть видавати "сертифікат захисника": що це значить

У Верховній Раді з’явилася ініціатива видачі громадянам, які мають військовий обов'язок, сертифікатів захисника. Це необхідно для впровадження "смарт-мобілізації", повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону Єдині новини, передає УНН.

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За словами Арахамії, українців непокоїть факт співробітників військкоматів, які активно шукають військовозобов'язаних на вулицях. Тому у парламенті шукали альтернативний шлях для здійснення мобілізації.

Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони, чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану смарт-мобілізацію