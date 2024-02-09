Українцям хочуть видавати "сертифікат захисника": що це значить
Київ • УНН
Верховна Рада виступила з ініціативою видачі "посвідчень захисника" військовозобов'язаним громадянам України з метою впровадження системи "розумної мобілізації".
У Верховній Раді з’явилася ініціатива видачі громадянам, які мають військовий обов'язок, сертифікатів захисника. Це необхідно для впровадження "смарт-мобілізації", повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону Єдині новини, передає УНН.
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За словами Арахамії, українців непокоїть факт співробітників військкоматів, які активно шукають військовозобов'язаних на вулицях. Тому у парламенті шукали альтернативний шлях для здійснення мобілізації.
Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони, чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану смарт-мобілізацію
Він зазначив, що для цього необхідно об'єднати всіх учасників у одну систему. Вже був ухвалений закон у Раді, який дозволяє створити в системі "Оберіг" електронний реєстр та видавати "сертифікат захисника".
За цим сертифікатом чоловікам можуть повідомляти приблизні терміни призову, щоб вони мали можливість підготуватися. Арахамія зауважив, що на добровільній основі сертифікати видавати неможливо, але й примус, запропонований Міністерством оборони, також не є варіантом.
Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого - каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток
У рф хочуть підвищити граничний вік для військової мобілізації до 65 років08.02.24, 15:49 • 47991 перегляд