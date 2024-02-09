Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": что это значит

В Верховной Раде появилась инициатива выдачи гражданам, имеющим воинский долг, сертификатов защитника. Это необходимо для внедрения "смарт-мобилизации", сообщил председатель фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире национального телемарафона Единые новости, передает УНН.

Детали

По словам Арахамии, украинцев беспокоит факт сотрудников военкоматов, которые активно ищут военнообязанных на улицах. Поэтому в парламенте искали альтернативный путь для осуществления мобилизации.

Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат или через интернет, или в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом организовать так называемую смарт-мобилизацию рассказал Арахамия.

Он отметил, что для этого необходимо объединить всех участников в одну систему. Уже был принят закон в Раде, который позволяет создать в системе "Оберіг" электронный реестр и выдавать "сертификат защитника".

По этому сертификату мужчинам могут сообщать приблизительные сроки призыва, чтобы они имели возможность подготовиться. Арахамия отметил, что на добровольной основе сертификаты выдавать невозможно, но и принуждение, предложенное Министерством обороны, также не является вариантом.

Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой - наказывать за отказ. Или, в конце концов, люди скажут, пусть дальше ходят по улице, не надо никаких электронных повесток сказал народный депутат.

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