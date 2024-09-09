Українці здобули 4 медалі на міжнародному турнірі з бадмінтону
Київ • УНН
Українська команда виборола 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову медаль на міжнародному турнірі з бадмінтону в Польщі. У змаганнях взяли участь 172 спортсмени з 17 країн.
Українська команда здобула 4 медалі на міжнародному турнірі ADAMIETZ Polish U19 Open 2024, що завершився у Стшельці-Опольські, у Польщі. Про це пише Мінмолодьспорту, передає УНН.
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У змаганнях взяли участь 172 спортсмени з 17 країн. Українцям у цій боротьбі вдалось здобути одну золоту медаль, дві срібні та одну "бронзу".
- "Золото": Анастасія Алимова (одиночна категорія).
- "Срібло": Анастасія Алимова та Раія Альмалалха (парна категорія); Владислав Кунін та Ярослава Ванцаровська (змішана парна категорія).
- "Бронза": Олександра Боцман та Вікторія Полийчук (парна категорія).
Нагадаємо
Мінмолодьспорту виплатить українським паралімпійцям 8,095 млн доларів за медалі на Іграх-2024. Найбільшу суму в 550 тис. доларів отримає плавець Андрій Трусов за 2 золоті та 3 срібні медалі.