Украинцы завоевали 4 медали на международном турнире по бадминтону

Украинская команда завоевала 4 медали на международном турнире ADAMIETZ Polish U19 Open 2024, который завершился в Стшельце-Опольски, в Польше. Об этом пишет Минмолодьспорта, передает УНН.

Детали

В соревнованиях приняли участие 172 спортсмена из 17 стран. Украинцам в этой борьбе удалось получить одну золотую медаль, две серебряные и одну «бронзу».

«Золото: Анастасия Алимова (одиночная категория).

«Серебро": Анастасия Алимова и Раия Альмалалха (парная категория); Владислав Кунин и Ярослава Ванцаровская (смешанная парная категория).



«Бронза»: Александра Боцман и Виктория Полийчук (парная категория).



Напомним,

Минмолодьспорта выплатит украинским паралимпийцам 8,095 млн долларов за медали на Играх-2024. Наибольшую сумму в 550 тыс. долларов получит пловец Андрей Трусов за 2 золотые и 3 серебряные медали.