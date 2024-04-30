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Українці досі більше повертаються з-за кордону перед Великоднем, ніж виїжджають, але показники зменшилися з вихідних

Київ • УНН

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Понад 110 000 осіб перетнули український кордон у суботу та 105 000 - у неділю, причому значна перевага надавалася в'їзду в Україну, насамперед громадянами України.

На вихідних на кордоні України фіксували суттєво побільшало тих, хто приїздив з-за кордону - на 35 тисяч більше у порівнянні з кількістю виїздів, тенденція продовжилася і на початку цього тижня, утім цифри були дещо менші. Про це повідомив у вівторок в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише УНН.    

Деталі

З його слів, до прикладу, у будні загалом кордон минулого тижня перетинало "десь 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, але не було ні переваги виїзду, ні в'їзду - 50/50".

Суттєвє збільшення пасажиропотоку ми фіксували протягом суботи і неділі. (...) У суботу пасажиропотік зріс до 110 тисяч осіб за добу, у неділю - до 105 тисяч осіб за добу, відмічалася суттєва перевага на в'їзд в Україну, у першу чергу громадян України - на 35 тисяч більше перетинів кордону фіксувалося саме в'їзду. За минулу добу пасажиропотік знову знизився і десь був на рівні майже 90 тисяч осіб за добу. Але перевага в'їзду в Україну залишається - це понад 15 тисяч більше в'їхало громадян України, ніж виїжджало

- сказав Демченко.

Раніше

Демченко вказував, що різке збільшення кількості людей, які повертаються в Україну, пов'язане з майбутніми Великодніми святами.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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