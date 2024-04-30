Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных

На выходных на границе Украины фиксировали существенное увеличения числа тех, кто приезжал из-за границы - на 35 тысяч больше по сравнению с количеством выездов, тенденция продолжилась и в начале этой недели, впрочем цифры были несколько меньше. Об этом сообщил во вторник в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

По его словам, к примеру, в будни в целом границу на прошлой неделе пересекало "где-то 80-85 тысяч человек в обоих направлениях, но не было ни преимущества выезда, ни въезда - 50/50".

Существенное увеличение пассажиропотока мы фиксировали в течение субботы и воскресенья. (...) В субботу пассажиропоток вырос до 110 тысяч человек в сутки, в воскресенье - до 105 тысяч человек в сутки, отмечалось существенное преимущество на въезд в Украину, в первую очередь граждан Украины - на 35 тысяч больше пересечений границы фиксировалось именно въезда. За минувшие сутки пассажиропоток снова снизился и где-то был на уровне почти 90 тысяч человек в сутки. Но преимущество въезда в Украину остается - это более 15 тысяч больше въехало граждан Украины, чем выезжало - сказал Демченко.

Ранее

Демченко указывал, что резкое увеличение количества людей, которые возвращаются в Украину, связано с предстоящими Пасхальными праздниками.