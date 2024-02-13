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Українським коридором у Чорному морі пройшло вже 736 суден - посол США

Українським коридором у Чорному морі пройшло вже 736 суден - посол США

Київ • УНН

 • 25159 перегляди

736 суден з майже 23 мільйонами тонн вантажу безпечно пройшли через український гуманітарний коридор у Чорному морі станом на вівторок, повідомила посол США в Україні.

Українським гуманітарним коридором у Чорному морі на сьогодні пройшли вже 736 кораблів. Про це повідомила у вівторок посол США в Україні Бріджит Брінк, пише УНН.

Визначне досягнення: наразі через Чорноморський гуманітарний коридор пройшли 736 суден і майже 23 мільйони тонн вантажів. Попри жорстокі атаки росії, українське зерно продовжує годувати світ

- написала Брінк у X.

Нагадаємо

10 серпня 2023 року Україна оголосила про коридори для торгових суден у Чорному морі.  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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