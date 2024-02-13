По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

Украинским гуманитарным коридором в Черном море на сегодня прошли уже 736 кораблей. Об этом сообщила во вторник посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Выдающееся достижение: на данный момент через Черноморский гуманитарный коридор прошли 736 судов и почти 23 миллиона тонн грузов. Несмотря на жестокие атаки россии, украинское зерно продолжает кормить мир - написала Бринк в X.

Напомним,

10 августа 2023 года Украина объявила о коридорах для торговых судов в Черном море.