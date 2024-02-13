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По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 08:23  •  12100 просмотра

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736 судов с почти 23 миллионами тонн груза безопасно прошли через украинский гуманитарный коридор в Черном море по состоянию на вторник, сообщила посол США в Украине.

Украинским гуманитарным коридором в Черном море на сегодня прошли уже 736 кораблей. Об этом сообщила во вторник посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Выдающееся достижение: на данный момент через Черноморский гуманитарный коридор прошли 736 судов и почти 23 миллиона тонн грузов. Несмотря на жестокие атаки россии, украинское зерно продолжает кормить мир

- написала Бринк в X.

Напомним,

10 августа 2023 года Украина объявила о коридорах для торговых судов в Черном море.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
chyornoe-moreЧерное море
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Українським коридором у Чорному морі пройшло вже 736 суден - посол США
US Ambassador: 736 ships have already sailed through the Ukrainian corridor in the Black Sea
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По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

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