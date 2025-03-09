Український гімнаст виборов золото та бронзу на Кубку світу в Баку
Київ • УНН
22-річний Назар Чепурний здобув золоту медаль в опорному стрибку та бронзу у вільних вправах на Кубку світу з гімнастики в Баку. Це вже 11-та медаль спортсмена на етапах Кубка світу.
22-річний гімнаст Назара Чепурний здобув дві медалі на змаганнях зі спортивної гімнастики в Азербайджані.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.
Деталі
Назар Чепурний двічі піднімався на п'єдестал пошани Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку, Азербайджан.
Золота медаль - за результатом 14.466 бала в опорному стрибку.
Бронзова медаль у вільних вправах 13,633 бали.
На рахунку Назара Чепурного 11 медалей на етапах Кубка світу, 4 з яких він виборов у нинішньому сезоні.
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