Український гімнаст виборов золото та бронзу на Кубку світу в Баку

22-річний гімнаст Назара Чепурний здобув дві медалі на змаганнях зі спортивної гімнастики в Азербайджані.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.

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Назар Чепурний двічі піднімався на п'єдестал пошани Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку, Азербайджан.

Золота медаль - за результатом 14.466 бала в опорному стрибку.

Бронзова медаль у вільних вправах 13,633 бали.

На рахунку Назара Чепурного 11 медалей на етапах Кубка світу, 4 з яких він виборов у нинішньому сезоні.

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