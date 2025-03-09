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Украинский гимнаст завоевал золото и бронзу на Кубке мира в Баку

Киев • УНН

 • 21266 просмотра

22-летний Назар Чепурный завоевал золотую медаль в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях на Кубке мира по гимнастике в Баку. Это уже 11-я медаль спортсмена на этапах Кубка мира.

Украинский гимнаст завоевал золото и бронзу на Кубке мира в Баку

22-летний гимнаст Назар Чепурный завоевал две медали на соревнованиях по спортивной гимнастике в Азербайджане.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

Детали

Назар Чепурный дважды поднимался на пьедестал почета Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, Азербайджан.

Золотая медаль - за результатом 14.466 балла в опорном прыжке.

Бронзовая медаль в вольных упражнениях 13,633 балла.

На счету Назара Чепурного 11 медалей на этапах Кубка мира, 4 из которых он завоевал в нынешнем сезоне.

Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии25.02.25, 13:41 • 22870 просмотров

Игорь Тележников

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