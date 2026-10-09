Український "Бебрадрон" із дальністю до 45 км отримав допуск Міноборони – що відомо про новий ударний БПЛА

Український ударний безпілотник "Бебрадрон", здатний нести до 7,5 кг корисного навантаження та працювати на відстані до 45 км, пройшов кодифікацію Міністерства оборони. Тепер військові можуть офіційно закуповувати його за державні кошти. Про це повідомила компанія-розробник BlueBird Tech, пише УНН.

Деталі

"Бебрадрон" – тактичний безпілотник літакового типу з фіксованим крилом, створений в Україні для виконання бойових завдань на середніх дистанціях.

За даними виробника, дрон розвиває швидкість до 150 км/год, перебуває в повітрі від 30 хвилин та передає оператору відео й телеметрію в реальному часі.

Що особливого в українській розробці

Безпілотник запускають із компактної пневматичної катапульти власного виробництва BlueBird Tech. Це дозволяє використовувати його без великого стартового обладнання.

Тепер військові частини можуть закуповувати його напряму та офіційно використовувати на полі бою. Отже, пілоти отримують більше можливостей працювати по цілях противника – заявив керівник BlueBird Tech Валерій Зарубін.

Окрім ударної версії, розробники створили модульну платформу "Бебрадрон КІТ" та навчальну модифікацію "Бебрадрон-М" для підготовки операторів.

Кодифікація означає, що безпілотник пройшов необхідні офіційні процедури та може постачатися Силам оборони України. Водночас про обсяги майбутніх державних закупівель поки не повідомляли.

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