Украинский «Бебрадрон» с дальностью до 45 км получил допуск Минобороны — что известно о новом ударном БПЛА
Киев • УНН
Ударный «Бебрадрон» с нагрузкой до 7,5 кг и дальностью 45 км прошёл кодификацию Минобороны. Дрон уже могут закупать военные.
Украинский ударный беспилотник "Бебрадрон", способный нести до 7,5 кг полезной нагрузки и работать на расстоянии до 45 км, прошёл кодификацию Министерства обороны. Теперь военные могут официально закупать его за государственные средства. Об этом сообщила компания-разработчик BlueBird Tech, пишет УНН.
Детали
"Бебрадрон" — тактический беспилотник самолётного типа с фиксированным крылом, созданный в Украине для выполнения боевых задач на средних дистанциях.
По данным производителя, дрон развивает скорость до 150 км/ч, находится в воздухе до 30 минут и передаёт оператору видео и телеметрию в реальном времени.
Что особенного в украинской разработке
Беспилотник запускают с компактной пневматической катапульты собственного производства BlueBird Tech. Это позволяет использовать его без крупного стартового оборудования.
Теперь воинские части могут закупать его напрямую и официально использовать на поле боя. Следовательно, пилоты получают больше возможностей для работы по целям противника
Помимо ударной версии, разработчики создали модульную платформу "Бебрадрон КИТ" и учебную модификацию "Бебрадрон-М" для подготовки операторов.
Кодификация означает, что беспилотник прошёл необходимые официальные процедуры и может поставляться Силам обороны Украины. При этом об объёмах будущих государственных закупок пока не сообщалось.
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