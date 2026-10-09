Украинский «Бебрадрон» с дальностью до 45 км получил допуск Минобороны — что известно о новом ударном БПЛА

Украинский ударный беспилотник "Бебрадрон", способный нести до 7,5 кг полезной нагрузки и работать на расстоянии до 45 км, прошёл кодификацию Министерства обороны. Теперь военные могут официально закупать его за государственные средства. Об этом сообщила компания-разработчик BlueBird Tech, пишет УНН.

Детали

"Бебрадрон" — тактический беспилотник самолётного типа с фиксированным крылом, созданный в Украине для выполнения боевых задач на средних дистанциях.

По данным производителя, дрон развивает скорость до 150 км/ч, находится в воздухе до 30 минут и передаёт оператору видео и телеметрию в реальном времени.

Что особенного в украинской разработке

Беспилотник запускают с компактной пневматической катапульты собственного производства BlueBird Tech. Это позволяет использовать его без крупного стартового оборудования.

Теперь воинские части могут закупать его напрямую и официально использовать на поле боя. Следовательно, пилоты получают больше возможностей для работы по целям противника — заявил руководитель BlueBird Tech Валерий Зарубин.

Помимо ударной версии, разработчики создали модульную платформу "Бебрадрон КИТ" и учебную модификацию "Бебрадрон-М" для подготовки операторов.

Кодификация означает, что беспилотник прошёл необходимые официальные процедуры и может поставляться Силам обороны Украины. При этом об объёмах будущих государственных закупок пока не сообщалось.

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