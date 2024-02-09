Українські ППО збили два російські розвідувальні безпілотники на Херсонщині

На Херсонщині захисники неба підбили два ворожих розвіддрони типу "ZALA" та "Supercam". Знищення ворожих безпілотників показала пресслужба Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.

Протягом дня 09 лютого 2024 року на Херсонщині воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" знищено 2 російські розвідувальні БпЛА – "ZALA" та "Supercam". – написали під відео.

Додатково

ZALA – російський бпла призначений для спостереження, цілевказування, коригування вогню, оцінки збитку.

Supercam – бпла, що має широкий модельний ряд для різних цілей, у військовій сфері зазвичай використовують для ведення повітряної розвідки та скидання засобів ураження.