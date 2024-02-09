Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  87520 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  104014 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  103881 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  158928 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  196424 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  181462 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  174562 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  199012 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  198418 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206657 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине

Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 19:30  •  10636 просмотра

Read in English

Украинские силы противовоздушной обороны в Херсонской области 9 февраля сбили два российских разведывательных беспилотника - "ЗАЛА" и "Суперкам".

На Херсонщине защитники неба подбили два вражеских разведдрона типа "ZALA" и "Supercam". Уничтожение вражеских беспилотников показала пресс-служба Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

В течение дня 09 февраля 2024 года на Херсонщине воинами Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" уничтожено 2 российских разведывательных БпЛА - "ZALA" и "Supercam".

- написали под видео.

Дополнительно

ZALA - российский бпла предназначен для наблюдения, целеуказания, корректировки огня, оценки ущерба.

Supercam - бпла,  имеющий широкий модельный ряд для различных целей, в военной сфере обычно  используют  для ведения воздушной разведки и сброса средств поражения.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаТехнологии
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
khersonХерсон
Українські ППО збили два російські розвідувальні безпілотники на Херсонщині
Ukrainian air defense shoots down two Russian reconnaissance drones in Kherson region
Новости по теме

Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине

Украинские силы противовоздушной обороны в Херсонской области 9 февраля сбили два российских разведывательных беспилотника - "ЗАЛА" и "Суперкам".

Война •   •  10636 просмотра
Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине

Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы

Президент Зеленский объявил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил своих заместителей. Также определены заместители начальника Генерального штаба.

Война •   •  16934 просмотра
Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы

Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич

Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича новым начальником Генерального штаба Украины.

Война •   •  33402 просмотра
Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич

Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование видео, на котором российские военнослужащие во время атаки на украинские позиции застрелили безоружного украинского военнопленного, а еще одного убили гранатой.

Война •   •  29196 просмотра
Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы

За первые 7 месяцев работы украинская служба экстренной помощи 112 приняла и обработала более 800 тысяч звонков.

Общество •   •  26640 просмотра
МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы

Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

Главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах Валерий Залужный получил звание Героя Украины и заявил, что чувствует честь и преданность перед каждым защитником и защитницей Украины.

Война •   •  28058 просмотра
Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне

Украинский пилот заявил, что шведский истребитель Saab Gripen может существенно усилить украинские Воздушные силы благодаря своей способности выполнять как задачи по подавлению противовоздушной обороны противника, так и прицельные огневые удары.

Война •   •  24268 просмотра
Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне

В Херсоне раздаются взрывы: армия рф обстреливает город

Председатель Херсонской ГВА сообщил, что в прибрежных районах Херсона были слышны взрывы, поскольку российская армия обстреливала город с оккупированного левого берега области.

Война •   •  23432 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы: армия рф обстреливает город

Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Венгерские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, заблокировав ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, требуя, чтобы правила ЕС распространялись и на импорт из стран, не входящих в ЕС.

Экономика •   •  25319 просмотра
Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины немецкому генеральному инспектору во время встречи, в ходе которой они обсудили сотрудничество, ситуацию на фронте и потребности украинских военных.

Война •   •  21785 просмотра
Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера