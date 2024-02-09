Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине

Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Венгерские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, заблокировав ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, требуя, чтобы правила ЕС распространялись и на импорт из стран, не входящих в ЕС.