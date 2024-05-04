Українські полярники показали морського леопарда, який ніжиться на сонечку
Київ • УНН
Українські полярники показали морського леопарда, який гріється на сонці, незважаючи на їхнє наближення на човні.
Дослідники показали морського леопарда, що гріється на сонці, навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбує. Пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це - один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів. Але полює він лише у воді, а на суходолі (здебільшого - на крижинах) вже відпочиває,
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Зазначається, що цей вид тюленів полюбляє самотність: тільки на час спарювання шукає собі другу половинку.
Полярники додали, що нинішнього сезону кілька цих тварин постійно трималися в акваторії станції "Академіка Вернадського", полюючи на субантарктичних пінгвінів – їх на нашому острові було рекордних 7 тисяч.
Нагадаємо
Полярні дослідники з Національного антарктичного наукового центру зафіксували, як молодий горбатий кит вистрибує з води в Антарктиді - поведінка, відома як брейкінг, що допомагає китам позбуватися паразитів і спілкуватися.