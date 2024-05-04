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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские полярники показали морского леопарда, который нежится на солнышке

Украинские полярники показали морского леопарда, который нежится на солнышке

Киев  •  УНН

4 мая 2024, 15:13  •  7101 просмотра

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Украинские полярники показали морского леопарда, который греется на солнце, несмотря на их приближение на лодке.

Исследователи показали морского леопарда, греющегося на солнце, даже приближение полярников на лодке совсем его не беспокоит. Пишет УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

По "улыбающемуся" виду леопарда сразу и не скажешь, что это - один из главных хищников Антарктиды, который ест пингвинов и даже своих же родственников тюленей. Но охотится он только в воде, а на суше (в основном - на льдинах) уже отдыхает,

- рассказали полярники.

Детали

Отмечается, что этот вид тюленей любит одиночество: только на время спаривания ищет себе вторую половинку.

Полярники добавили, что в нынешнем сезоне несколько этих животных постоянно держались в акватории станции "Академика Вернадского", охотясь на субантарктических пингвинов - их на нашем острове было рекордных 7 тысяч.

Напомним

Полярные исследователи из Национального антарктического научного центра зафиксировали, как молодой горбатый кит выпрыгивает из воды в Антарктиде - поведение, известное как брейкинг, которое помогает китам избавляться от паразитов и общаться.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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