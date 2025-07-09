Українські консули в Італії з'ясовують обставини загибелі 18-річної студентки

В італійському Неаполі 8 липня знайшли мертвою громадянку України. Наразі триває процес ідентифікації. Про це заявили в Генеральному консульстві України в Неаполі, пише УНН.

За повідомленням Генерального консульства України в Неаполі 8 липня знайдено мертвою громадянку України 2007 р.н., яка зникла 4 липня в місті Каровіньо. Наразі триває процес ідентифікації особи. Ймовірна причина смерті – самогубство - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що установою направлено запит до Комуни та Управління Поліції Каровіньо для отримання більш детальної інформації. Консульською посадовою особу встановлено контакт з матір’ю загиблої.

Справа перебуває на контролі ГКУ в Неаполі.

Нагадаємо

18-річну українську студентку Марію Бугайову знайшли мертвою в Апулії, Італія, неподалік туристичного комплексу, де вона проходила стажування. Дівчина зникла 4 липня, а її тіло виявили повішеним.