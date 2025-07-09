Украинские консулы в Италии выясняют обстоятельства гибели 18-летней студентки

В итальянском Неаполе 8 июля нашли мертвой гражданку Украины. Сейчас идет процесс идентификации. Об этом заявили в Генеральном консульстве Украины в Неаполе, пишет УНН.

По сообщению Генерального консульства Украины в Неаполе 8 июля найдена мертвой гражданка Украины 2007 г.р., которая исчезла 4 июля в городе Каровиньо. Сейчас идет процесс идентификации личности. Вероятная причина смерти – самоубийство - говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждением направлен запрос в Коммуну и Управление Полиции Каровиньо для получения более подробной информации. Консульским должностным лицом установлен контакт с матерью погибшей.

Дело находится на контроле ГКУ в Неаполе.

Напомним

18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву нашли мертвой в Апулии, Италия, неподалеку от туристического комплекса, где она проходила стажировку. Девушка исчезла 4 июля, а ее тело обнаружили повешенным.