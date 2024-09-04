Українське МЗС засудило арешт лідера опозиції у Венесуелі
Київ • УНН
Україна засудила ордер на арешт венесуельського опозиціонера Едмундо Гонсалеса. МЗС закликало припинити його переслідування, звільнити політв'язнів та поважати права людини у Венесуелі.
Україна рішуче засудила ордер на арешт лыдера венесуельської опозиції Едмундо Гонсалеса, виданий у Венесуелі. Про це у мережі Х написав речник МЗС Георгій Тихий, повідомив УНН.
Ми закликаємо припинити його переслідування та звільнити всіх політичних в'язнів. Закликаємо венесуельську владу припинити репресії, поважати права людини та волю венесуельського народу
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У Венесуелі суд видав ордер на арешт лідера опозиції Едмундо Гонсалеса, якого вважають справжнім переможцем виборів. Прокуратура підозрює його у тяжких злочинах, але деталей звинувачень не надала.
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