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Українське МЗС засудило арешт лідера опозиції у Венесуелі

Українське МЗС засудило арешт лідера опозиції у Венесуелі

Київ • УНН

 • 22882 перегляди

Україна засудила ордер на арешт венесуельського опозиціонера Едмундо Гонсалеса. МЗС закликало припинити його переслідування, звільнити політв'язнів та поважати права людини у Венесуелі.

Україна рішуче засудила ордер на арешт лыдера венесуельської опозиції Едмундо Гонсалеса, виданий у Венесуелі. Про це у мережі Х написав речник МЗС Георгій Тихий, повідомив УНН.

Ми закликаємо припинити його переслідування та звільнити всіх політичних в'язнів. Закликаємо венесуельську владу припинити репресії, поважати права людини та волю венесуельського народу

- написав він.

Нагадаємо

У Венесуелі суд видав ордер на арешт лідера опозиції Едмундо Гонсалеса, якого вважають справжнім переможцем виборів. Прокуратура підозрює його у тяжких злочинах, але деталей звинувачень не надала.

Відому венесуельську журналістку Кармелу Лонго затримано в Каракасі26.08.24, 01:12 • 35061 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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