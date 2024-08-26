Відому венесуельську журналістку Кармелу Лонго затримано в Каракасі
Київ • УНН
Поліція затримала журналістку Кармелу Лонго під час обшуку її будинку в Каракасі. Це сталося після того, як вона оголосила про звільнення з провладної газети Ultimas Noticias після 20 років роботи.
Відомого венесуельського журналіста Кармелу Лонго було затримано в неділю поліцією під час обшуку її будинку в Каракасі. Про це повідомили Національний союз працівників преси Венесуели (SNTP) та правозахисна організація Espacio Publico на своїх акаунтах у X (раніше Twitter). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За повідомленнями, агенти з ордером на обшук прибули до квартири Лонго та взяли її під варту. Днями раніше журналістка оголосила в своєму Instagram, що покидає свою роботу в провладній газеті Ultimas Noticias після 20 років роботи.
"Національні поліцейські затримали журналістку [Кармелу Лонго] та її сина... разом з деяким комп'ютерним обладнанням," — йдеться в дописі профспілки працівників преси у X. Допис супроводжувався відео, на якому видно, як Лонго сідає в поліцейський фургон з агентами в чорному одязі, після чого фургон і ще один автомобіль від'їжджають.
За даними профспілки преси, щонайменше вісім інших журналістів були затримані після спірних президентських виборів, що відбулися 28 липня.
Міністерство інформації та Генеральна прокуратура не відразу відповіли на запити про коментарі.
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