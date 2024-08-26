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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Известная венесуэльская журналистка Кармела Лонго задержана в Каракасе

Известная венесуэльская журналистка Кармела Лонго задержана в Каракасе

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 22:12  •  6441 просмотра

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Полиция задержала журналистку Кармелу Лонго во время обыска ее дома в Каракасе. Это произошло после того, как она объявила об увольнении из провластной газеты Ultimas Noticias после 20 лет работы.

Известный венесуэльский журналист Кармела Лонго была задержана в воскресенье полицией во время обыска ее дома в Каракасе. Об этом сообщили Национальный союз работников прессы Венесуэлы (SNTP) и правозащитная организация Espacio Publico на своих аккаунтах в X (ранее Twitter). Об этом сообщает Reuters, передает УНН

Детали

По сообщениям, агенты с ордером на обыск прибыли в квартиру Лонго и взяли ее под стражу. Днями ранее журналистка объявила в своем Instagram, что покидает свою работу в провластной газете Ultimas Noticias после 20 лет работы.

«Национальные полицейские задержали журналистку [Кармелу Лонго] и ее сына... вместе с некоторым компьютерным оборудованием,» - говорится в сообщении профсоюза работников прессы в X. Сообщение сопровождалось видео, на котором видно, как Лонго садится в полицейский фургон с агентами в черной одежде, после чего фургон и еще один автомобиль отъезжают.

По данным профсоюза прессы, по меньшей мере восемь других журналистов были задержаны после спорных президентских выборов, состоявшихся 28 июля.

Министерство информации и Генеральная прокуратура не сразу ответили на запросы о комментариях.

Правозащитная организация Foro Penal в пятницу сообщила, что в стране в настоящее время находятся 1,674 политических заключённых, что является наибольшим числом в этом столетии. Это количество не включает тех, кто был освобожден или содержался менее 48 часов.

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