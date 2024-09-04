Украинский МИД осудил арест лидера оппозиции в Венесуэле
Киев • УНН
Украина осудила ордер на арест венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса. МИД призвал прекратить его преследования, освободить политзаключенных и уважать права человека в Венесуэле.
Украина решительно осудила ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса, выданный в Венесуэле. Об этом в сети Х написал спикер МИД Георгий Тихий, сообщил УНН.
Мы призываем прекратить его преследования и освободить всех политических заключенных. Призываем венесуэльские власти прекратить репрессии, уважать права человека и волю венесуэльского народа
Напомним
В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого считают настоящим победителем выборов. Прокуратура подозревает его в тяжких преступлениях, но деталей обвинений не предоставила.
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