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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский МИД осудил арест лидера оппозиции в Венесуэле

Украинский МИД осудил арест лидера оппозиции в Венесуэле

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 11:54  •  7625 просмотра

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Украина осудила ордер на арест венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса. МИД призвал прекратить его преследования, освободить политзаключенных и уважать права человека в Венесуэле.

Украина решительно осудила ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса, выданный в Венесуэле. Об этом в сети Х написал спикер МИД Георгий Тихий, сообщил УНН.

Мы призываем прекратить его преследования и освободить всех политических заключенных. Призываем венесуэльские власти прекратить репрессии, уважать права человека и волю венесуэльского народа

- написал он.

Напомним

В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого считают настоящим победителем выборов. Прокуратура подозревает его в тяжких преступлениях, но деталей обвинений не предоставила.

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