Українська розвідка розкрила плани окупантів у війні до виборів у рф

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв на фронті до президентських виборів в росії. Зокрема, ворог разом з інформаційною пропагандою буде до березня намагатися займати максимально активну позицію. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

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На запитання, що росіяни хочуть досягнути до березня, Юсов відповів: "Ворог продовжить окремі операції наступу на окремих ділянках фронту. Ми бачимо на сході загострення, які тривають, й активну дію українських Сил оборони. Тут, власне, військове та політичне керівництво проінформоване та готується до різних сценаріїв".

Також він зазначив, що українські Сили оборони готуються до різних сценаріїв, у тому числі на Куп’янському напрямку.

Що стосується дій ворога, то це завжди буде мати комбінований характер. Якщо ми говоримо, наприклад, про постійну загрозу з повітря, ті самі ракетні удари й удари БПЛА, то це також елемент реакції на відсутність успіхів на полі бою. Тому разом з інформаційною компонентною, пропагандою ворог буде до березня намагатися максимально активну позицію займати