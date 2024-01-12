Украинская разведка раскрыла планы оккупантов в войне до выборов в рф
Киев • УНН
Украина ожидает активной позиции и пропагандистских усилий со стороны россии накануне президентских выборов в рф в марте, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Силы обороны Украины готовятся к различным сценариям на фронте до президентских выборов в россии. В частности, враг вместе с информационной пропагандой будет до марта пытаться занимать максимально активную позицию. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, чего россияне хотят достичь к марту, Юсов ответил: "Враг продолжит отдельные операции наступления на отдельных участках фронта. Мы видим на востоке обострения, которые продолжаются, и активное действие украинских Сил обороны. Здесь, собственно, военное и политическое руководство проинформировано и готовится к различным сценариям".
Также он отметил, что украинские Силы обороны готовятся к различным сценариям, в том числе на Купянском направлении.
Что касается действий врага, то это всегда будет носить комбинированный характер. Если мы говорим, например, о постоянной угрозе с воздуха, те же ракетные удары и удары БПЛА, то это также элемент реакции на отсутствие успехов на поле боя. Поэтому вместе с информационной компонентной, пропагандой враг будет до марта пытаться максимально активную позицию занимать
Дополнение
8 декабря путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента рф в 2024 году.
Выборы президента рф впервые будут многодневными, они состоятся с 15 по 17 марта.
Напомним
Юсов заявлял, что более 460 тыс. российских военнослужащих россии недостаточно для полномасштабных наступательных операций, несмотря на то, что эта группировка более чем в два раза больше, чем с начала полномасштабного вторжения.
Украинская разведка раскрыла планы оккупантов в войне до выборов в рф
Украина ожидает активной позиции и пропагандистских усилий со стороны россии накануне президентских выборов в рф в марте, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем - Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов призывает предоставить больше артиллерии и снарядов, подчеркивая необходимость увеличения количества, в том числе и устаревших систем.
АРМА обнародовало список имущества Гринкевича: у бизнесмена и его окружения насчитали 17 объектов жилой недвижимости и 18 земельных участков
АРМА обнародовало активы бизнесмена Игоря Гринкевича и его окружения, среди которых 17 объектов недвижимости, 18 земельных участков, автомобили премиум-класса и оружие.
Украинские граждане за рубежом, при достижении пенсионного возраста, смогут оформить пенсию дистанционно: инструкция
Украинские пенсионеры за рубежом теперь могут оформить пенсию онлайн, используя портал Пенсионного фонда и цифровую аутентификацию, такую как "ДіяПідпис".
Комиссар ЕС стремится к новой программе на 3 млрд евро для увеличения оборонного производства
Представитель ЕС Тьерри Бретон объявил о планах по новой программе на 3 млрд евро для увеличения оборонного производства.
Больница в Константиновке попала под ракетную атаку россиян, за сутки из-за обстрелов в Донецкой области пострадавших нет
Российские ракеты попали в больницу Константиновки; о повреждениях или жертвах не сообщается. В некоторых районах Донецкой области продолжаются боевые действия.
Это дает надежду украинцам на полуострове: Буданов о рейдах военных в оккупированный Крым
Украинские войска провели неожиданные высадки в оккупированном Крыму, дав надежду местным жителям и контролируя черноморские районы, говорит начальник Главного управления разведки Минобороны Буданов.
На трассе "Одесса-Рени" из-за ДТП затруднено движение: предупреждение для водителей
Авария возле КПП "Маяки" осложнила движение на трассе "Одесса-Рени"; водителям рекомендуют планировать свой маршрут в соответствии с ситуацией.
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
В КНИИСЭ сообщили результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича.
Зеленский созвонился с президентом Швейцарии: обсудили организацию встречи в Давосе по Формуле мира
Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к встрече в Давосе, посвященной украинской Формуле мира.