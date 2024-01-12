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ukrainskaya-razvedka-raskrila-plani-okkupantov-v-voine-do-viborov-v-rf

Украинская разведка раскрыла планы оккупантов в войне до выборов в рф

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 09:56  •  27100 просмотра

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Украина ожидает активной позиции и пропагандистских усилий со стороны россии накануне президентских выборов в рф в марте, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Силы обороны Украины готовятся к различным сценариям на фронте до президентских выборов в россии. В частности, враг вместе с информационной пропагандой будет до марта пытаться занимать максимально активную позицию. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, чего россияне хотят достичь к марту, Юсов ответил: "Враг продолжит отдельные операции наступления на отдельных участках фронта. Мы видим на востоке обострения, которые продолжаются, и активное действие украинских Сил обороны. Здесь, собственно, военное и политическое руководство проинформировано и готовится к различным сценариям".

Также он отметил, что украинские Силы обороны готовятся к различным сценариям, в том числе на Купянском направлении.

Что касается действий врага, то это всегда будет носить комбинированный характер. Если мы говорим, например, о постоянной угрозе с воздуха, те же ракетные удары и удары БПЛА, то это также элемент реакции на отсутствие успехов на поле боя. Поэтому вместе с информационной компонентной, пропагандой враг будет до марта пытаться максимально активную позицию занимать

- рассказал Юсов.

Дополнение

8 декабря путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента рф в 2024 году. 

Выборы президента рф впервые будут многодневными, они состоятся с 15 по 17 марта.

Напомним

Юсов заявлял, что более 460 тыс. российских военнослужащих россии недостаточно для полномасштабных наступательных операций, несмотря на то, что эта группировка более чем в два раза больше, чем с начала полномасштабного вторжения. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Українська розвідка розкрила плани окупантів у війні до виборів у рф
Ukrainian intelligence reveals occupants' plans in the war before the elections in Russia
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Украинская разведка раскрыла планы оккупантов в войне до выборов в рф

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