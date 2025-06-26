Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно удостоєна премії Джорджа Орвелла
Київ • УНН
Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно відзначена премією Джорджа Орвелла у категорії "Політичний нонфікшн" за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну". Вона померла 1 липня 2023 року внаслідок ракетного удару окупантів по Краматорську.
Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джоржа Орвелла у категорії Political Writing ("Політичний нонфікшн"). Про це повідомляється на сторінці премії у соцмережі Х, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Амеліна отримала нагороду за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну".
Вікторія Амеліна, яка загинула внаслідок вибуху російської бомби в Україні 1 липня 2023 року, посмертно отримала премію Орвелла за політичну літературу 2025 року за твір "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну"
Коментуючи рішення, голова журі Кім Даррок зазначив, що ця книга є "незабутнім відображенням наслідків війнидля людей".
Довідка
Вікторія Амеліна - українська письменниця та громадська діячка. Кавалерка ордена "За заслуги" III ступеня (2024, посмертно). У 2021 році Амеліна стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.
27 червня 2023 року Вікторія перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Амеліна отримала тяжкі поранення. Попри зусилля лікарів, 1 липня Амеліна померла від отриманих ран в лікарні Мечникова у Дніпрі.
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