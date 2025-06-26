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Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно удостоєна премії Джорджа Орвелла

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно відзначена премією Джорджа Орвелла у категорії "Політичний нонфікшн" за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну". Вона померла 1 липня 2023 року внаслідок ракетного удару окупантів по Краматорську.

Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно удостоєна премії Джорджа Орвелла

Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джоржа Орвелла у категорії Political Writing ("Політичний нонфікшн"). Про це повідомляється на сторінці премії у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Амеліна отримала нагороду за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну".

Вікторія Амеліна, яка загинула внаслідок вибуху російської бомби в Україні 1 липня 2023 року, посмертно отримала премію Орвелла за політичну літературу 2025 року за твір "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну"

- йдеться у повідомленні.

Коментуючи рішення, голова журі Кім Даррок зазначив, що ця книга є "незабутнім відображенням наслідків війнидля людей".

Довідка

Вікторія Амеліна - українська письменниця та громадська діячка. Кавалерка ордена "За заслуги" III ступеня (2024, посмертно). У 2021 році Амеліна стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

27 червня 2023 року Вікторія перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Амеліна отримала тяжкі поранення. Попри зусилля лікарів, 1 липня Амеліна померла від отриманих ран в лікарні Мечникова у Дніпрі.

Нагадаємо

Премію Freedom of Expression Prize за 2023 рік присудили британському письменнику Салману Рушді та загиблій українській письменниці Вікторії Амеліній.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Культура
Краматорськ
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