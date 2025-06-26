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Украинская писательница Виктория Амелина посмертно удостоена премии Джорджа Оруэлла

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Украинская писательница Виктория Амелина посмертно отмечена премией Джорджа Оруэлла в категории "Политический нон-фикшн" за книгу "Смотря на женщин, которые смотрят на войну". Она умерла 1 июля 2023 года в результате ракетного удара оккупантов по Краматорску.

Украинская писательница Виктория Амелина посмертно удостоена премии Джорджа Оруэлла

Украинская писательница Виктория Амелина посмертно получила премию Джорджа Оруэлла в категории Political Writing ("Политический нон-фикшн"). Об этом сообщается на странице премии в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Амелина получила награду за книгу "Глядя на женщин, которые смотрят на войну".

Виктория Амелина, погибшая в результате взрыва российской бомбы в Украине 1 июля 2023 года, посмертно получила премию Оруэлла за политическую литературу 2025 года за произведение "Глядя на женщин, которые смотрят на войну"

- говорится в сообщении.

Комментируя решение, председатель жюри Ким Даррок отметил, что эта книга является "незабываемым отражением последствий войны для людей".

Справка

Виктория Амелина - украинская писательница и общественный деятель. Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2024, посмертно). В 2021 году Амелина стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада. В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, проходивший в поселке Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

27 июня 2023 года Виктория находилась в Краматорске вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Когда они ужинали в ресторане в центре города, российские оккупанты нанесли ракетный удар по этому зданию, в результате чего Амелина получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия врачей, 1 июля Амелина умерла от полученных ран в больнице Мечникова в Днепре.

Напомним

Премию Freedom of Expression Prize за 2023 год присудили британскому писателю Салману Рушди и погибшей украинской писательнице Виктории Амелиной.

Анджелина Джоли в Каннах вспомнила об украинской писательнице Виктории Амелиной, которую убила рф18.05.25, 19:03 • 5522 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Культура
Краматорск
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