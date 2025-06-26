Украинская писательница Виктория Амелина посмертно удостоена премии Джорджа Оруэлла
Киев • УНН
Украинская писательница Виктория Амелина посмертно отмечена премией Джорджа Оруэлла в категории "Политический нон-фикшн" за книгу "Смотря на женщин, которые смотрят на войну". Она умерла 1 июля 2023 года в результате ракетного удара оккупантов по Краматорску.
Украинская писательница Виктория Амелина посмертно получила премию Джорджа Оруэлла в категории Political Writing ("Политический нон-фикшн"). Об этом сообщается на странице премии в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Амелина получила награду за книгу "Глядя на женщин, которые смотрят на войну".
Виктория Амелина, погибшая в результате взрыва российской бомбы в Украине 1 июля 2023 года, посмертно получила премию Оруэлла за политическую литературу 2025 года за произведение "Глядя на женщин, которые смотрят на войну"
Комментируя решение, председатель жюри Ким Даррок отметил, что эта книга является "незабываемым отражением последствий войны для людей".
Справка
Виктория Амелина - украинская писательница и общественный деятель. Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2024, посмертно). В 2021 году Амелина стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада. В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, проходивший в поселке Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.
27 июня 2023 года Виктория находилась в Краматорске вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Когда они ужинали в ресторане в центре города, российские оккупанты нанесли ракетный удар по этому зданию, в результате чего Амелина получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия врачей, 1 июля Амелина умерла от полученных ран в больнице Мечникова в Днепре.
Напомним
Премию Freedom of Expression Prize за 2023 год присудили британскому писателю Салману Рушди и погибшей украинской писательнице Виктории Амелиной.
Анджелина Джоли в Каннах вспомнила об украинской писательнице Виктории Амелиной, которую убила рф18.05.25, 19:03 • 5522 просмотра