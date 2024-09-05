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Українка Москаленко встановила світовий рекорд на Паралімпіаді

Українка Москаленко встановила світовий рекорд на Паралімпіаді

Київ • УНН

 • 20917 перегляди

Настасія Москаленко виборола золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпійських іграх 2024 в Парижі. Вона встановила новий світовий рекорд у класі F32, штовхнувши ядро на 8 метрів.

Українська паралімпійка Настасія Москаленко тріумфально здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі, встановивши новий світовий рекорд у штовханні ядра в класі F32. Про це інформує Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Деталі

"Українка завоювала золоту медаль Ігор-2024 у штовханні ядра, встановивши новий світовий рекорд в класі F32 - 8 метрів. Медаль Москаленко стала 52-ю для України на цій Паралімпіаді",–  йдеться в повідомленні.

Це вже друга золота медаль Москаленко на Паралімпійських іграх, адже в Токіо-2020 вона також стала чемпіонкою у цій дисципліні. Її перемога в Парижі стала 52-ю медаллю для збірної України на цих Іграх.

Нагадаємо, Збірна України виграла "золото" в естафеті з плавання на Паралімпіаді.

Український велогонщик виборов "срібло" на Паралімпіаді-202431.08.24, 18:40 • 22872 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортОлімпіада

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