Українка Москаленко встановила світовий рекорд на Паралімпіаді
Київ • УНН
Настасія Москаленко виборола золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпійських іграх 2024 в Парижі. Вона встановила новий світовий рекорд у класі F32, штовхнувши ядро на 8 метрів.
Українська паралімпійка Настасія Москаленко тріумфально здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі, встановивши новий світовий рекорд у штовханні ядра в класі F32. Про це інформує Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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"Українка завоювала золоту медаль Ігор-2024 у штовханні ядра, встановивши новий світовий рекорд в класі F32 - 8 метрів. Медаль Москаленко стала 52-ю для України на цій Паралімпіаді",– йдеться в повідомленні.
Це вже друга золота медаль Москаленко на Паралімпійських іграх, адже в Токіо-2020 вона також стала чемпіонкою у цій дисципліні. Її перемога в Парижі стала 52-ю медаллю для збірної України на цих Іграх.
Нагадаємо, Збірна України виграла "золото" в естафеті з плавання на Паралімпіаді.
Український велогонщик виборов "срібло" на Паралімпіаді-202431.08.24, 18:40 • 22872 перегляди