Украинка Москаленко установила мировой рекорд на Паралимпиаде
Киев • УНН
Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх 2024 в Париже. Она установила новый мировой рекорд в классе F32, толкнув ядро на 8 метров.
Украинская паралимпийка Анастасия Москаленко триумфально завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, установив новый мировой рекорд в толкании ядра в классе F32. Об этом информирует Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
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«Украинка завоевала золотую медаль Игр-2024 в толкании ядра, установив новый мировой рекорд в классе F32 - 8 метров. Медаль Москаленко стала 52-й для Украины на этой Паралимпиаде»,- говорится в сообщении.
Это уже вторая золотая медаль Москаленко на Паралимпийских играх, ведь в Токио-2020 она также стала чемпионкой в этой дисциплине. Ее победа в Париже стала 52-й медалью для сборной Украины на этих Играх.
Напомним, Сборная Украины выиграла «золото» в эстафете по плаванию на Паралимпиаде.
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