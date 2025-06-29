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Українка Магучіх здобула "золото" на чемпіонаті Європи, подолавши 2,00 метра

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Ярослава Магучіх з України виграла змагання зі стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи в Мадриді з результатом 2,00 метра. Збірна України посідає 14 місце, борючись за збереження прописки у першому дивізіоні.

Українка Магучіх здобула "золото" на чемпіонаті Європи, подолавши 2,00 метра

Українка Ярослава Магучіх виграла змагання з жіночих стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває в іспанському Мадриді. Про це повідомляє УНН.

Деталі

23-річна уродженка Дніпра здобула перемогу з результатом 2,00 метра. Магучіх також намагалася взяти висоту 2,03 метра, проте всі три спроби вивилися невдалими.

Друге місце посіла білоруська стрибунка, що зараз виступає під польським прапором, Марія Жодзік (1,97 метра), третьою стала німкеня Імке Оннен (1,94 метра).

Контекст

Командний чемпіонат Європи проходить в Мадриді та завершиться в неділю, 29 червня. Турнір стартував у четвер, 26 червня.

Збірна України наразі посідає 14 місце та продовжує боротися за виживання в першому дивізіоні. Відставання від 13-ї Угорщини наразі складає 12,5 очок, саме ця сходинка дозволяє зберегти прописку в еліті.

Нагадаємо

Раніше у червні Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" в Парижі, взявши 1.97 м. Нікола Оліслагерс з Австралії перемогла з результатом 2.00 м.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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