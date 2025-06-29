Украинка Магучих завоевала "золото" на чемпионате Европы, преодолев 2,00 метра
Киев • УНН
Ярослава Магучіх з України виграла змагання зі стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи в Мадриді з результатом 2,00 метра. Збірна України посідає 14 місце, борючись за збереження прописки у першому дивізіоні.
Украинка Ярослава Магучих выиграла соревнования по женским прыжкам в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в испанском Мадриде. Об этом сообщает УНН.
Детали
23-летняя уроженка Днепра одержала победу с результатом 2,00 метра. Магучих также пыталась взять высоту 2,03 метра, однако все три попытки оказались неудачными.
Второе место заняла белорусская прыгунья, которая сейчас выступает под польским флагом, Мария Жодзик (1,97 метра), третьей стала немка Имке Оннен (1,94 метра).
Контекст
Командный чемпионат Европы проходит в Мадриде и завершится в воскресенье, 29 июня. Турнир стартовал в четверг, 26 июня.
Сборная Украины пока занимает 14 место и продолжает бороться за выживание в первом дивизионе. Отставание от 13-й Венгрии сейчас составляет 12,5 очков, именно эта ступенька позволяет сохранить прописку в элите.
Напомним
Ранее в июне Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже, взяв 1.97 м. Никола Олислагерс из Австралии победила с результатом 2.00 м.
Победный прыжок: Магучих триумфовала в Японии, завоевав очередное "золото"18.05.25, 10:23 • 4008 просмотров