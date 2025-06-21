Магучіх взяла срібло в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги

Українська спортсменка Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" в Парижі. Про це пише УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

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"Почавши змагання з 1.91 м, Магучіх припустилася двох помилок на 1.94 й спробу, яка лишалася, перенесла на 1.97. Їх вона подолала й з цим результатом стала другою. 2.00 метри цього разу Ярославі не підкорилися, натомість принесли перемогу австралійці Ніколі Оліслагерс", - говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що одна австралійка, Елінор Паттерсон, поступилася Магучіх за спробами й посіла третє місце. Українська спортсменка Юлія Левченко посіла 11-е місце, подолавши 1.83 м. Їй не вдалося подолати 1.88 м і 1.91 м.

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