Магучіх взяла срібло в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги
Київ • УНН
Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" в Парижі, взявши 1.97 м. Нікола Оліслагерс з Австралії перемогла з результатом 2.00 м.
Українська спортсменка Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" в Парижі. Про це пише УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
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"Почавши змагання з 1.91 м, Магучіх припустилася двох помилок на 1.94 й спробу, яка лишалася, перенесла на 1.97. Їх вона подолала й з цим результатом стала другою. 2.00 метри цього разу Ярославі не підкорилися, натомість принесли перемогу австралійці Ніколі Оліслагерс", - говориться у повідомленні.
Також повідомляється, що одна австралійка, Елінор Паттерсон, поступилася Магучіх за спробами й посіла третє місце. Українська спортсменка Юлія Левченко посіла 11-е місце, подолавши 1.83 м. Їй не вдалося подолати 1.88 м і 1.91 м.
Переможний стрибок: Магучіх тріумфувала в Японії, здобувши чергове "золото"18.05.25, 10:23 • 3972 перегляди