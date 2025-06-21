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Магучих взяла серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже, взяв 1.97 м. Никола Олислагерс из Австралии победила с результатом 2.00 м.

Магучих взяла серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
instagram.com/rosya_dp

Украинская спортсменка Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Об этом пишет УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

Детали

"Начав соревнования с 1.91 м, Магучих допустила две ошибки на 1.94 и оставшуюся попытку перенесла на 1.97. Их она преодолела и с этим результатом стала второй. 2.00 метра в этот раз Ярославе не покорились, зато принесли победу австралийке Николе Олислагерс", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что одна австралийка, Элинор Паттерсон, уступила Магучих по попыткам и заняла третье место. Украинская спортсменка Юлия Левченко заняла 11-е место, преодолев 1.83 м. Ей не удалось преодолеть 1.88 м и 1.91 м.

Победный прыжок: Магучих триумфовала в Японии, завоевав очередное "золото"18.05.25, 10:23 • 3972 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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