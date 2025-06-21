Магучих взяла серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
Киев • УНН
Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже, взяв 1.97 м. Никола Олислагерс из Австралии победила с результатом 2.00 м.
Украинская спортсменка Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Об этом пишет УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Детали
"Начав соревнования с 1.91 м, Магучих допустила две ошибки на 1.94 и оставшуюся попытку перенесла на 1.97. Их она преодолела и с этим результатом стала второй. 2.00 метра в этот раз Ярославе не покорились, зато принесли победу австралийке Николе Олислагерс", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что одна австралийка, Элинор Паттерсон, уступила Магучих по попыткам и заняла третье место. Украинская спортсменка Юлия Левченко заняла 11-е место, преодолев 1.83 м. Ей не удалось преодолеть 1.88 м и 1.91 м.
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