Україні потрібно більше снарядів і артилерійських систем - Буданов
Київ • УНН
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Буданов закликає надати більше артилерії і снарядів, наголошуючи на необхідності збільшення кількості, в тому числі і застарілих систем.
Україна потребує більше снарядів і артилерійських систем, включно зі старими, які вже не використовуються. Про це розповів виданню Le Monde очільник ГУР Кирило Буданов, передає УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР.
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"Потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології", - сказав Буданов.
Він наголосив, що Україну цікавлять всі системи, включно зі старими, які вже не використовуються.
"Питання кількості - важливе", - додав очільник ГУР.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський закликає лідерів країн виконати свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських снарядів, наголошуючи на необхідності своєчасної доставки.