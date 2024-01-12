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Україні потрібно більше снарядів і артилерійських систем - Буданов

Україні потрібно більше снарядів і артилерійських систем - Буданов

Київ • УНН

 • 30760 перегляди

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Буданов закликає надати більше артилерії і снарядів, наголошуючи на необхідності збільшення кількості, в тому числі і застарілих систем.

Україна потребує більше снарядів і артилерійських систем, включно зі старими, які вже не використовуються. Про це розповів виданню Le Monde очільник ГУР Кирило Буданов, передає УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Деталі

"Потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології", - сказав Буданов.

Він наголосив, що Україну цікавлять всі системи, включно зі старими, які вже не використовуються.

"Питання кількості - важливе", - додав очільник ГУР.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський закликає лідерів країн виконати свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських снарядів, наголошуючи на необхідності своєчасної доставки.

Павло Башинський

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