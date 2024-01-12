Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем - Буданов
Киев • УНН
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов призывает предоставить больше артиллерии и снарядов, подчеркивая необходимость увеличения количества, в том числе и устаревших систем.
Украина нуждается в большем количестве снарядов и артиллерийских систем, включая старые, которые уже не используются. Об этом рассказал изданию Le Monde глава ГУР Кирилл Буданов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР.
Детали
"Нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Речь идет не только о современных технологиях", - сказал Буданов.
Он подчеркнул, что Украину интересуют все системы, включая старые, которые уже не используются.
"Вопрос количества - важен", - добавил глава ГУР.
Напомним
Президент Владимир Зеленский призывает лидеров стран выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов, подчеркивая необходимость своевременной доставки.
Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем - Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов призывает предоставить больше артиллерии и снарядов, подчеркивая необходимость увеличения количества, в том числе и устаревших систем.
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