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Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем - Буданов

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 09:56  •  7412 просмотра

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов призывает предоставить больше артиллерии и снарядов, подчеркивая необходимость увеличения количества, в том числе и устаревших систем.

Украина нуждается в большем количестве снарядов и артиллерийских систем, включая старые, которые уже не используются. Об этом рассказал изданию Le Monde глава ГУР Кирилл Буданов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Детали

"Нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Речь идет не только о современных технологиях", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что Украину интересуют все системы, включая старые, которые уже не используются.

"Вопрос количества - важен", - добавил глава ГУР.

Напомним

Президент Владимир Зеленский призывает лидеров стран выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов, подчеркивая необходимость своевременной доставки.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Україні потрібно більше снарядів і артилерійських систем - Буданов
Ukraine needs more shells and artillery systems - Budanov
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Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем - Буданов

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