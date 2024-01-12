Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем - Буданов

Украина нуждается в большем количестве снарядов и артиллерийских систем, включая старые, которые уже не используются. Об этом рассказал изданию Le Monde глава ГУР Кирилл Буданов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

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"Нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Речь идет не только о современных технологиях", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что Украину интересуют все системы, включая старые, которые уже не используются.

"Вопрос количества - важен", - добавил глава ГУР.

Напомним

Президент Владимир Зеленский призывает лидеров стран выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов, подчеркивая необходимость своевременной доставки.