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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україні передали позашляховики Mercedes-Benz G-Class, які використовуватиме ДСНС

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Державна служба з надзвичайних ситуацій України отримала позашляховики Mercedes-Benz G-Class для підрозділів швидкого реагування. Ці автомобілі використовуватимуться для розбору завалів, рятувальних операцій та евакуації в екстремальних умовах.

Україні передали позашляховики Mercedes-Benz G-Class, які використовуватиме ДСНС

Україні було передано позашляховики Mercedes-Benz G-Class, які будуть використовуватися для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це пише УНН з посиланням на інформацію з соціальних мереж.

Деталі

Повідомляється, що ДСНС було передано позашляхові автомобілі Mercedes-Benz G-Class. Вони використовуються підрозділом швидкого реагування для розборів завалів, рятувальних операцій та евакуації в екстремальних умовах. Кількість переданих автомобілів наразі не уточнюється.

На запит журналіста УНН в ДСНС не стали коментувати цю інформацію.

Позашляховики Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz G-Class, також відомий як G-Wagen, належить до серії повнорозмірних позашляховиків, які виготовляються в Австрії компанією Magna Steyr та продаються під брендом Mercedes-Benz.

G-Class відомий своїми справді вражаючими позашляховими характеристиками, включаючи жорстку задню вісь, кілька режимів керування (включаючи ELECTRIC DYNAMIC SELECT для електричної версії) та системи контролю тяги, такі як eDrive.

Доповнення

ДСНС України отримала перший пожежний робот від українського виробника на благодійній основі. Цей роботизований комплекс гасить пожежі, транспортує екіпірування та працює як тягач.

Підрозділи МВС України отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки. Бронежилети адаптовані під жіночу будову тіла та будуть розподілені між ДПСУ, ДСНС, НГУ та НПУ.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоАвто
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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