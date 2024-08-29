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МВС вперше отримало 1170 бронежилетів, адаптованих під жінок

МВС вперше отримало 1170 бронежилетів, адаптованих під жінок

Київ • УНН

 • 12474 перегляди

Підрозділи МВС України отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки. Бронежилети адаптовані під жіночу будову тіла та будуть розподілені між ДПСУ, ДСНС, НГУ та НПУ.

Підрозділи системи МВС вперше отримали 1170 жіночих бронежилетів. Передав спорядження Глобальний фонд реформування сектору безпеку. Церемонія передачі жіночих бронежилетів з балістичними пластинами відбулась 28 серпня, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС. 

Деталі

Бронежилети будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України.

Як вказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, підрозділи системи МВС вперше отримують такі бронежилети, які є адаптовані під жінок.

 Ці бронежилети суттєво покращать службу для жінок, оскільки вони є розроблені саме під жіночу будову тіла. Вони є досить захищеними та будуть використовуватися у підрозділах, які виконують свої функції саме на передовій

– наголосила Катерина Павліченко.

Своєю чергою радниця з політичних питань посольства ФРН в Україні Ліза Гайке зазначила, що передача жіночих бронежилетів – це початок важливого та абсолютно нового напрямку співпраці з МВС. Вона заявила, що наразі українські жінки все більше залучені до безпекових питань, тому їх захист має бути відповідним. 

Балістичні куленепробивні бронежилети допомагатимуть жінкам органів системи МВС безпечно виконувати функції, захищаючи правопорядок та цивільне населення у різних регіонах України. Ці засоби індивідуального захисту спеціально адаптовані до жіночої будови тіла

- зазначила Ліза Гайке. 

Як вказав заступник голови Нацполіції України Геннадій Федорюк, наразі у відомстві працює майже 25% жінок, які на рівні з чоловіками виконують усі необхідні завдання.

Зазначається, що дані бронежилети складаються із жорсткої бронеплити у поєднанні з балістичним матеріалом, який забезпечує максимальний рівень захисту. 

В Міноборони враховуватимуть релігійні, медичні та етичні потреби військових при формуванні сухпайків28.08.24, 13:29 • 13336 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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