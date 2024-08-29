МВД впервые получило 1170 бронежилетов, адаптированных под женщин

Подразделения системы МВД впервые получили 1170 женских бронежилетов. Передал снаряжение Глобальный фонд реформирования сектора безопасности. Церемония передачи женских бронежилетов с баллистическими пластинами состоялась 28 августа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Бронежилеты будут отправлены на нужды Государственной пограничной службы, ГСЧС, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Как указала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, подразделения системы МВД впервые получают такие бронежилеты, которые адаптированы под женщин.

Эти бронежилеты существенно улучшат службу для женщин, поскольку они разработаны именно под женское строение тела. Они являются достаточно защищенными и будут использоваться в подразделениях, которые выполняют свои функции именно на передовой - подчеркнула Екатерина Павличенко.

В свою очередь советник по политическим вопросам посольства ФРГ в Украине Лиза Гайке отметила, что передача женских бронежилетов - это начало важного и совершенно нового направления сотрудничества с МВД. Она заявила, что сейчас украинские женщины все больше вовлечены в вопросы безопасности, поэтому их защита должна быть соответствующей.

Баллистические пуленепробиваемые бронежилеты будут помогать женщинам органов системы МВД безопасно выполнять функции, защищая правопорядок и гражданское население в разных регионах Украины. Эти средства индивидуальной защиты специально адаптированы к женскому строению тела - отметила Лиза Гайке.

Как указал заместитель председателя Нацполиции Украины Геннадий Федорюк, сейчас в ведомстве работает почти 25% женщин, которые наравне с мужчинами выполняют все необходимые задачи.

Отмечается, что данные бронежилеты состоят из жесткой бронеплиты в сочетании с баллистическим материалом, который обеспечивает максимальный уровень защиты.

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