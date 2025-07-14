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Украине передали внедорожники Mercedes-Benz G-Class, которые будет использовать ГСЧС

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины получила внедорожники Mercedes-Benz G-Class для подразделений быстрого реагирования. Эти автомобили будут использоваться для разбора завалов, спасательных операций и эвакуации в экстремальных условиях.

Украине передали внедорожники Mercedes-Benz G-Class, которые будет использовать ГСЧС

Украине были переданы внедорожники Mercedes-Benz G-Class, которые будут использоваться для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию из социальных сетей.

Детали

Сообщается, что ГСЧС были переданы внедорожные автомобили Mercedes-Benz G-Class. Они используются подразделением быстрого реагирования для разбора завалов, спасательных операций и эвакуации в экстремальных условиях. Количество переданных автомобилей пока не уточняется.

На запрос журналиста УНН в ГСЧС не стали комментировать эту информацию.

Внедорожники Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz G-Class, также известный как G-Wagen, относится к серии полноразмерных внедорожников, которые производятся в Австрии компанией Magna Steyr и продаются под брендом Mercedes-Benz.

G-Class известен своими действительно впечатляющими внедорожными характеристиками, включая жесткую заднюю ось, несколько режимов управления (включая ELECTRIC DYNAMIC SELECT для электрической версии) и системы контроля тяги, такие как eDrive.

Дополнение

ГСЧС Украины получила первый пожарный робот от украинского производителя на благотворительной основе. Этот роботизированный комплекс тушит пожары, транспортирует экипировку и работает как тягач.

Подразделения МВД Украины получили 1170 женских бронежилетов от Глобального фонда реформирования сектора безопасности. Бронежилеты адаптированы под женское телосложение и будут распределены между ГПСУ, ГСЧС, НГУ и НПУ.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоАвто
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Украина
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